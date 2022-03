Ucraina, la cronaca della giornata in diretta

ore 13:50 : Biden, uso armi chimiche da parte di Mosca minaccia reale

ore 13:43 : Ucraina, ‘truppe russe hanno usato bombe al fosforo’

ore 13:16 : Putin, non accetteremo pagamenti in dollari/euro per gas

ore 13:11 : Kiev, nessuno scambio di prigionieri, la Russia mente

ore 12:54: Mosca, risponderemo in maniera appropriata alla Polonia

ore 12.27: Kiev, negoziati difficili, noi abbiamo posizioni chiare

ore 12.25: L’Ucraina chiede alla Nato di inviare armi offensive .

Yermak: ‘Dateci i missili a medio raggio anche come deterrenza’

ore 12.04: ‘Russi a 40 km da Mykolaiv, città sotto controllo ucraino.

Portavoce truppe anfibie, ‘attacco Mosca dal mare improbabile’



ore 11.19: Ci sono stati due scambi di prigionieri tra Mosca e Kiev. Ne ha dato notizia il ministero degli Esteri russo, secondo quanto riferisce la Tass.



ore 10.53: Esercito Odessa: ‘Mosca attacca, ma controlliamo la situazione. Siamo certi dell’arrivo di maggiori aiuti militari dalla Ue’. Lo ha detto all’ANSA il portavoce dell’esercito ucraino per l’Oblast di Odessa, Sergey Bratchuk.



ore 10.17: Bombardato nella notte un ponte a Chernihiv, a 130 chilometri da Kiev, ritenuto cruciale per portare aiuti umanitari ed evacuare i civili.

ore 9.56: Il Papa, nell’udienza generale, parlando della guerra in Ucraina, ha chiesto di pregare perché “i governanti capiscano che comprare armi e fare armi non è la soluzione al problema. La soluzione è lavorare insieme per la pace”.



ore 9.46: A Lugansk cessate il fuoco per evacuare i civili



ore 9.26: Decisi 9 corridoi umanitari ma non da Mariupol. Lo afferma la vicepremier ucraina, Iryna Vereshchuk



ore 8.42: Ambasciatore ucraino, faremo il possibile per il Papa a Kiev, apprezziamo tantissimo il ruolo della Santa Sede. Non escludiamo la minaccia nucleare russa, dichiarazioni di Peskov sono irresponsabili



ore 8.31: Procuratore Ucraina: 121 i bambini rimasti uccisi dall’inizio del conflitto. Bombardate 548 strutture educative, 72 completamente distrutte



ore 7.39: Colpito un edificio a Rubizhne, uccisi due bambini



ore 7.24: Zelensky, 100mila persone intrappolate a Mariupol



ore 3.30: Zelensky, personale convoglio Mariupol prigioniero dei russi



ore 2.31 Russi sequestrano convoglio umanitario a Mariupol

ore 2.05: Fonti Difesa Usa, potenza della Russia sotto al 90% ‘per la prima volta dall’inizio dell’invasione’

ore 1.35 Nyt, oggi sanzioni Biden a centinaia membri Duma

