Morta Madeleine Albright, prima donna segretario stato Usa Aveva 84 anni

Madeleine Albright, la prima donna segretario di stato Usa che ha contribuito a forgiare la politica americana dopo la Guerra fredda, è morta all’età di 84 anni.

Lo riferisce la Cnn.

L’ambasciatrice americana all’Onu, Linda Thomas-Greenfield, ha reso omaggio all’ex segretario di stato Usa Madeleine Albright all’inizio del suo intervento in Assemblea Generale: “La sua storia – di fuggire dalla Cecoslovacchia come rifugiata in giovane età e salire ai livelli più alti del governo degli Stati Uniti – mi è risuonata nella mente nel mezzo dell’attuale crisi in Ucraina.

Spero di rendere giustizia alla sua memoria oggi”.

ANSA