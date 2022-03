Gianna Nannini, nuovo album a settembre ‘Tour tutto l’anno, il mio mondo è verso musica cult nera’

Per il futuro “sono all’inizio della mia strada, sono sempre curiosa di ciò che può accadere nella musica, che è come un’avventura, è l’ignoto, è tuffarsi nel buio per andare a pescare qualcosa che il tuo orecchio recepisce dal silenzio.

Poi l’ispirazione ti porta a fare delle canzoni.

Sto facendo un album nuovo che uscirà a settembre, ma prima sarò in tour”. Lo ha dichiarato Gianna Nannini in conferenza stampa al Padiglione Italia di Expo 2020 Dubai, dove questa sera si esibirà in concerto al Millennium Amphiteatre.

“Dal primo aprile sarò in tournee quasi sempre. C’è lo stadio di Firenze il 28 maggio, poi si faranno i festival rock in Europa, in Germania, e in autunno ci saranno altri concerti.

Il mio mondo è verso la musica cult nera. Blues, soul questa è la musica a cui sento di appartenere nel mio modo italiano”.

