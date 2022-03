PODCAST LUCANO: INIZIATIVA PER AVVICINARE CITTADINI A ISTITUZIONI

Parte oggi un nuovo servizio di informazione a cura dell’Ufficio stampa e comunicazione della Regione Basilicata. Il podcast è una trasmissione “radio” diffusa via Internet, scaricabile in qualsiasi momento dal sito della Regione e archiviabile su tutti i tipi di smartphone, per essere ascoltata ogni volta e quando si vuole.

Al seguente link (https://anchor.fm/regione-basilicata) sarà possibile ascoltare i primi due podcast, realizzati dal Presidente della Regione Vito Bardi e diffusi sulla famosa piattaforma gratuita Spotify.

Il presidente Bardi spiega i motivi della scelta dei laghi di Monticchio per quanto riguarda il bando borghi PNRR e illustra i dettagli dei 214 posti messi a concorso dalla Regione Basilicata.

I contenuti saranno costanti nel tempo è sarà data sempre comunicazione degli interventi previsti.