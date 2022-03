Vertice Ue a Versailles, Draghi: ‘Non vedo rischi di un allargamento del conflitto’. Von der Leyen annuncia ‘quarto pacchetto di sanzioni’

“Abbiamo avuto tre pacchetti di sanzioni. Adesso dovremo andare avanti con un quarto pacchetto, che isolerà ulteriormente la Russia dal sistema economico globale e faranno pagare un prezzo ancora più chiaro dell’invasione di Putin”.

Lo ha detto Ursula von der Leyen alla conferenza stampa al termine del summit informale dei capi di stato e di governo dell’Unione europea a Versailles. “Per fine mese la Commissione presenterà delle opzioni per limitare gli effetti dell’aumento dei prezzi del gas e dell’elettricità, contro l’effetto contagio.

Poi dobbiamo prepararci per il prossimo inverno grazie ad una task force che prevederà un piano di rifornimento in modo che possiamo coordinare le nostre operazioni al di là di questi primi passi”.

“A metà maggio faremo delle proposte per scadenzare la nostra indipendenza da gas, petrolio e carbone russo entro il 2027” ha von der Leyen.

“A metà maggio la Commissione – ha spiegato – presenterà delle opzioni per ottimizzare il programma del mercato europeo dell’energia e sostenere maggiormente la transizione verde”.

“Non siamo in guerra con la Russia. Sul terreno c’è una guerra ma noi non siamo in guerra. Non abbiamo una risposta sul teatro di guerra, perché non siamo in guerra sul terreno.

Ma non escludiamo ulteriori sanzioni, se la cose continuano così sul piano militare prenderemo sanzioni ulteriori”: lo ha detto il presidente francese Emmanuel Macron al termine del vertice Ue a Versailles.

“Il cammino verso la nostra Europa è aperto per gli ucraini. Loro appartengono alla famiglia europea. L’adesione, anche quelle della Moldavia e della Georgia, può essere esaminata dalla Commissione in vista di una potenziale apertura, in funzione dei Trattati” ha detto il presidente francese, commentando le richieste di adesione di Ucraina, Moldavia e Georgia all’Ue durante il vertice di Versailles.

Il presidente francese Emmanuel Macron ha lanciato un grido d’allarme al vertice Ue di Versailles sull’urgenza di adattare la “strategia alimentare” dell’Unione europea “sul grano e sui cereali”: “Saremo ancora più destabilizzati fra 12-18 mesi – ha sottolineato – a causa di quello che non può essere seminato in questi giorni”. “Bisogna rivalutare la strategia di produzione – ha detto ancora Macron – anche guardando all’Africa, che verrebbe colpita da carestie fra 12-18 mesi”.

