LND Basilicata assemblea straordinaria eletti nuovi vertici

Si è tenuta, presso l’hotel Santa Loja di Tito Scalo in seconda convocazione, l’Assemblea straordinaria elettiva del Comitato Regionale della Lnd Basilicata alla presenza di 58 su109 società aventi diritto al voto (53,21 %).

Presenti, tra gli altri, il Presidente del Coni Basilicata Leopoldo Desiderio, il coordinatore del SGS Figc Basilicata Maurizio Colonnese, il vice presidente regionale dell’Aiac Nicola Angellillo, il presidente provinciale di Potenza dello stesso organismo Rocco Pappalardo oltre ai consiglieri del CRB e al segretario Rocco Leone.

L’assemblea, all’unanimità con voto palese, ha designato l’avv. Luigi Barbiero, coordinatore Dipartimento Interregionale della Lnd, a presiedere la stessa assise.

Ad aprire i lavori è stato il presidente del CR Lnd Basilicata Emilio Fittipaldi che, sottolineando l’importanza dell’assemblea odierna, ha ringraziato le società per aver assicurato la loro partecipazione e per il lavoro che svolgono, quotidianamente, in favore del movimento del calcio dilettantistico di Basilicata.

I lavori assembleari sono proseguiti, poi, con le designazioni dei candidati alle cariche della Lnd.

Alla carica di presidente della Lega Nazionale Dilettanti è stato designato, all’unanimità, Giancarlo Abete, mentre Luigi Repace è stato designato, sempre all’unanimità, alla carica di vice presidente vicario della Lnd.

Saverio Mirarchi, invece, è stato designato alla carica di vice presidente della Lega Nazionale Dilettanti dell’area Sud con il voto unanime dell’Assemblea.

Alla carica di consigliere del Comitato Regionale della Lnd Basilicata, infine, è stato eletto a maggioranza, 57 voti favorevoli e 1 astenuto), Luciano Virgallito.