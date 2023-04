PM Volley Potenza: Successo in rimonta contro Volley’s Eagles

Campionato Serie C femminile – girone A – 22° giornata – 01-04-2023

VOLLEY’S EAGLES – PM VOLLEY POTENZA: 1-3 (25-17, 20-25, 19-25, 22-25)

Ancora un successo per la PM Volley Potenza che raccoglie tre punti pesanti anche sul campo della Volley’s Eagles Bari con un 3-1 di carattere in rimonta. La formazione di coach Marco Orlando, guidata per l’occasione in panchina da Elena Ligrani, raccoglie un’altra vittoria piena che porta in classifica altri tre punti in ottica salvezza con il bottino che adesso arriva a quota 21. Gara in salita per Di Camillo e compagne che con carattere riescono a riprendere le redini della partita e a ribaltare il risultato. Nel primo set fase di studio tra le due formazioni ma le padrone di casa prendono spazio sfruttando il fattore casalingo chiudendo sul 25-17. Nel secondo set arriva subito la reazione della PM Volley con le potentine a condurre il parziale andando avanti 10-14 e confermandosi poi sul 16-21 prima di

chiudere i conti sul definitivo 20-25. Nel terzo set la PM Volley parte forte e va subito sul 3-8 ma si lascia raggiungere sul pari 12 dalle aquile baresi ma il timeout chiamato da coach Ligrani serve a ritrovare le idee e le rossoblù possono riprendere a fare punti andando su un comodo 13-18 e confermando poi il largo vantaggio con il 19-25. Nel quarto parziale la Eagles cerca di rientrare in gara e si da vita ad un set tirato ed avvincente che le potentine fanno loro con determinazione e grinta chiudendo definitivamente la gara sul 22-25 e sull’1-3 finale. Vittoria che non può non essere dedicata al dirigente ed ex arbitro scomparso nei giorni scorsi Osvaldo Laguardia che lascia nella società potentina e nella pallavolo lucana un vuoto incolmabile.

Ufficio Stampa PM Volley Asd

foto Antonio Croglia