Ucraina: in centinaia nelle piazze lucane, “no alla guerra” Manifestazione nei centri storici di Potenza e Matera

POTENZA, 26 FEB – Cittadini ucraini che non riescono a trattenere le lacrime, bandiere della pace sventolate insieme a quelle dei sindacati: è un sabato mattina di manifestazioni nelle principali piazze lucane.

Nei centri storici di Potenza e Matera, in centinaia, si sono ritrovati per dire “no” alla guerra in Ucraina.

