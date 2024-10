“Valorizzare il ruolo della città di Matera”

“La città di Matera, insieme al capoluogo di regione Potenza, riveste un ruolo storico fondamentale e indiscutibile per tutta la regione Basilicata: il suo patrimonio culturale è unico e universale e deve essere al centro delle politiche di valorizzazione della Regione come volano di sviluppo per tutta la Basilicata, anche in un’ottica di sinergia e di coesione con la città di Potenza”.

Lo dichiarano i consiglieri regionali Marrese (Bd), Cifarelli (Pd) Verri (M5s) e Vizziello (Bcc), evidenziando che: “La Regione Basilicata soffre in maniera cronica di denatalità, spopolamento, ed emigrazione e può trovare in Matera una grande risorsa che se messa a sistema può diventare un elemento di inversione dei trend negativi e portare beneficio a tutti i territori.

E’ giusto valorizzare la città dei Sassi per quanto riguarda molti aspetti della vita regionale che vanno dall’industria culturale, al turismo e al cinema, passando per gli investimenti infrastrutturali e le rappresentanze istituzionali e gli uffici territoriali”.

“Da molti anni, associazioni, professionisti, attività economiche del settore cultura e turismo e tanti cittadini – continuano i consiglieri – stanno unanimemente sottolineando le tante mancanze e i ritardi della Regione Basilicata nel tutelare il ruolo e l’importanza della città di Matera: le carenze infrastrutturali, la mancata concessione alla città di sedi di uffici regionali che erano stati concepiti come naturalmente allocati a Matera, la preoccupante situazione della Biblioteca Provinciale di Matera sono solo alcune delle criticità attualmente presenti in città.

Anche alla luce della dichiarata volontà del Governo regionale, di concerto con il ministero per gli Affari europei e il Sud, di creare nella città di Matera una ‘Zes cultura’ per dare seguito all’esperienza di Matera 2019 e trasformare la città in un territorio produttore di cultura e creatività, abbiamo presentato un’interrogazione consiliare, a prima firma Marrese, per chiedere quali provvedimenti la Regione intende mettere in atto per riconoscere a Matera il suo importante ruolo di città capoluogo in sinergia con Potenza e con l’intero territorio regionale”.

“Più che fantasiosi traslochi in altre regioni – concludono i consiglieri Marrese, Cifarelli, Verri e Vizziello – crediamo che la città di Matera abbia bisogno di investimenti importanti e di un cambio di passo che solo una politica regionale lucana diversa può dare, la città dei Sassi è un patrimonio inestimabile per tutta la regione e la sua crescita può e deve essere la crescita dell’intera Basilicata”.