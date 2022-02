Senise: vicenda asilo, due funzionari del Comune assolti

Assolti due funzionari del Comune di Senise, “ perchè il fatto non sussiste” promunciamento del Tribunale di Lagonegro -sent. 158 del 17/02/2022- in favode di Brnardino Filardi (Responsabile ufficio tecnico) e Vincenzo Guaragnone ( Responsabile settore amministrativo all’epoca dei fatti ma ora in pensione) .

L’accusa era per abuso d’ufficio perchè secondo la Procura i due funzionari avevano ostacolato l’apertura dell’asilo gestito dall’associazione Sacro Cuore .

Dopo sei anni si fa luce su questa vicenda , i due dirigenti sono stati difesi dagli avvocati Enzo Bonafine e Antonello Genovese, secondo i giudici della Sezione Penale , gli atti adottati dai due dirigenti dell’Ente non erano illegittimi e quindi sono stati riconosciuti innocenti con la formula piena.