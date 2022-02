Futsal Senise, Masiello: sfruttare i due turni casanghi sabato contro il Bitonto e martedì il Venafro

Due gare casalinghe in pochi giorni per il Futsal Senise che sabato sfiderà il Futsal Bitonto e martedì il Venafro nel recupero. Testa solo alla compagine neroverde al momento come conferma il tecnico Nicola Masiello…:

“La settimana è andata abbastanza bene: ci siamo preparati ottimamente a questo doppio confronto casalingo. Però, ora pensiamo soltanto al Bitonto e dopo il fischio finale la nostra testa sarà sul Venafro. Dobbiamo e vogliamo sfruttare il doppio impegno tra le mura amiche anche perché la squadra sta riprendendo il filo e sono convinto che farà bene”.

Che avversario è il Futsal Bitonto?:

“Si tratta di una formazione che dispone di un organico forte. Sono ben preparati e anche loro vengono da un periodo particolare tanto che in settimana hanno recuperata la sfida con l’Itria. Entrambe le squadre avranno voglia di riscatto. Rispettiamo il loro organico e la loro guida tecnica. Servirà la gran prestazione”.

L’importanza del pubblico:

“Speriamo, inoltre, visti i rallentamenti riguardanti le restrizioni anti Covid, nel seguito dei nostri tifosi. Abbiamo sei gare in casa e confidiamo nel loro apporto. Possono darci quel di più utile al raggiungimento della salvezza”.