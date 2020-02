CALCIO A CINQUE : il DENVAL SENISE TRAVOLGE IN TRASFERTA L’ESSEDISPORT VENOSA

VENOSA : Vince e convince il Denval Senise di mister Bloise che al Palaessedì di Venosa ha battuto i padroni di casa dell’ Essedìsport con un sonoro dieci a sei.

Il pre-gara è caratterizzato dall’infortunio di Collarino che ha dovuto cedere il posto al giovane e promettente Uccelli che ha messo in luce le proprie potenzialità e qualità.

La cronaca lascia registrare un Denval arrembante che sin dalle prime battute di gara,con azioni ben orchestrate riesce a mettere in difficoltà la compagine venosina ben messa in campo.

Sono infatti la doppietta di Morelli e la rete di Dipinto per i senisesi, e , nel finale, il ritorno dei padroni di casa con una doppietta a caratterizzare una prima frazione di gioco bella e spumeggiante che si conclude con i senisesi in vantaggio per tre reti a due sull’essedisport.

Nella ripresa la musica non cambia, la gara è ricca di spunti con i senisesi che arrotondano il risultato con la rete di Morelli, il poker di Patrik Dipinto e le reti di Pesce e Iacovino, e i venosini che non mollano siglando ben quattro centri.

La gara termina con la vittoria dei ragazzi di mister Bloise per dieci reti a sei. Soddisfatto negli spogliatoi mister Bloise che ha dichiarato: “Sono felice perchè quest’anno in trasferta abbiamo sofferto e ci siamo trovati prima della gara con l’infortunio di Collarino che poteva bloccarci mentalmente, sostituito dal giovane Gaspare Uccelli che lo ha sostituito e tutti i ragazzi ad aiutare questo 2002 all’esordio.

Adesso dobbiamo pensare alla prossima gara contro il temibile Potentia, sperando di avere una risposta del pubblico senisese al palarotalupo e pensiamo gara per gara senza fare proclami”.

Vincenzo Roseti