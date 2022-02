Futsal Senise, il Team Mangar Salvatore Urgo traccia il punto della situazione

Dopo il ko con l’Itria il Futsal Senise è atteso da due partite ravvicinate: quella di sabato con il Futsal Bitonto e quella di martedì con il Venafro (recupero). A tracciare il punto della situazione è il Team Mangar Salvatore Urgo:

“Il ko con l’Itria ci può stare anche se eravamo partiti molto bene mettendo in difficoltà la capolista. Venivamo da un periodo di infortuni e di Covid e non era facile. Adesso la squadra si sta impegnando per preparare bene la gara di sabato e il recupero di martedì. Nel frattempo stiamo recuperando tutti gli effettivi”.

Che squadra è il Futsal Bitonto?:

“Questa formazione non la scopro di certo io. Compagine valida che, però, si troverà a dover giocare su un campo piccolo. Cercheremo di metterli in difficoltà: ci proveremo…”.

Il calendario e gli impegni dei bianconeri:

“Da qui alla fine sono tutte finali. Venivamo da un buon periodo ma ora torneremo a cercare sempre il risultato. Dobbiamo sfruttare il fattore campo e fare punti. Fortunatamente sabato scorso hanno perso anche le altre dirette concorrenti. La classifica è corta”.