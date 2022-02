Gisella Cozzo – Per chi (Without you)

Esce nel giorno di San Valentino la cover in italiano del celebre brano portato al successo da Mariah Carey nel ’94: una ballad per condividere l’amore in un periodo particolarmente delicato che stiamo vivendo.

Dopo la presentazione del brano in anteprima all’evento “Sanremo On” al Victory Morgana Bay di Sanremo, durante la settimana del Festival della Canzone Italiana, ​​Gisella, “La regina degli Spot” com’è stata soprannominata, torna a cantare in italiano con una ballata, una cover del famoso brano “Without You” del 1972 di Nilsson, cantautore americano, portata al successo nel 1994 da Mariah Carey.

Non è un caso che il brano esca proprio il 14 febbraio: Gisella lo ha reinterpretato per regalare e condividere l’amore in musica nel giorno degli innamorati, San Valentino.

«In un periodo di astio, tristezza, insoddisfazioni personali, l’unica certezza intorno a noi è l’amore, riabbracciare l’amore ed il suo potere. Se abbiamo l’amore, l’amore stesso ci aiuterà a combattere ogni giorno. Share the love …condividiamo l’amore perché l’amore vincerà su tutto!» Gisella Cozzo