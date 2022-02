ITRIA-FUTSAL SENISE 6-1

Nonostante il periodo delicato appena trascorso il Futsal Senise non sfigura nella tana della capolista Itria. I lucani si portano, addirittura, in vantaggio costruendo altre palle con l’Itria che però riesce a chiudere il primo tempo sul 4-1. Nella ripresa gli uomini di Masiello provano ad accorciare le distanze e rientrare ma sono i pugliesi a confezionare altre due marcature e portare a casa un bel successo per 6-1.

Nel post gara queste le dichiarazioni del tecnico bianconero Nicola Masiell: “E’ stata una partita strana, abbiamo fatto i primi dieci minuti davvero bene tenendo benissimo il campo e a tratti probabilmente anche dominato, poi abbiamo preso l’1-1 su un errore nostro. Ci sono stati molti episodi con occasioni da una parte e dall’altra: meritavamo di fare qualcosina in più nei primi dodici minuti. Purtroppo abbiamo preso il gol del 2-1 che ha iniziato a far cambiare la partita perchè ci ha costretti a farci fare delle cose che non avevamo preparato e si è vista un po’ di condizione calare, visto che avevamo lavorato poco assieme. Loro hanno fatto il terzo gol su un rigore molto dubbio, e da lì abbiamo fatto meno bene nella partita pur continuando ad avere occasioni, anche se nel gioco siamo calati. A poco dalla fine del primo tempo abbiamo subito il quarto gol e questo ci ha tagliato le gambe perchè non avevamo la condizione fisica per ribaltare la partita Il secondo tempo essenzialmente si è trascinato in una gara un po’ piatta dove abbiamo creato si delle occasioni, ma senza un grande gioco. L’Itria ha giocato bene di rimessa, pressandoci. Una gara che è durata 10-12 minuti, poi siamo calati”.

Il calendario dei prossimi impegni…

“Adesso abbiamo due partite importanti, una partita che non fa testo questo visto che si è perso con la prima in classifica. Siamo una squadra che deve salvarsi, non è qui che dobbiamo raccogliere i punti. Sapevamo delle difficoltà, io sono tornato dopo diciotto giorni di Covid, non potevo chiedere di più alla squadra. Certo ci aspetta sempre di più, pur sapendo che è un mese e mezzo che lavoriamo pochissimo. Adesso ci prepariamo per queste due gare consecutive in casa in cui cercheremo di trarre il massimo”.

TABELLINO

ITRIA-FUTSAL SENISE 6-1 Marcatori: 2’22” pt Dipinto, 4′ 47” pt Fanelli, 11′ 44” pt L.Rosato, 14′ 16” st 3 19′ 18” pt Fanelli, 12’11” st e 13′ 18” st M. Rosato

ITRIA.: Pinto, Punzi, Passiatore, Baldassare, Ricci, 9 Fanelli, Tagliente, Ripol, L. Rosato, M. Rosato, Felice, Micoli. All.: Convertini

FUTSAL SENISE: Plaza, Gradinetti, Urgo, Capalbo, Iorio, G. Guerriero 2006 , De Fina Da Costa, Dipinto, G. Guerriero ’04, Giannace. All.: Masiello

Arbitri: Di Benedetto di Lamezia Terme e Cundò di Soverato. Cronometrista: Ciniero di Brindisi

Note: Ammoniti: Da Costa, Dipinto e Giannace (S) Espulsi: ne