I Rhomanife in concerto al Memphis di Bernalda

Venerdi 4 febbraio 2022, con inizio alle ore 22,00, i Rhomanife tornano sul grande palco con gli storici brani, l`ultimo singolo “Celebrate” e per omaggiare uno dei più grandi artisti della storia della musica mondiale: Bob Marley.

Ormai questa band è consolidata, con le sue canzoni ed i suoi testi, da decenni suona musica live di stile originale, ha sempre saputo coinvolgere e fatto divertire il pubblico in ogni performance senza mai deludere.

L’esperienza e la vitalità della band fa da sfondo ad un messaggio che arriva diretto a tutti quelli che hanno aperto il cuore alla verità. Ricercate i Rhomanife sui social, ascoltate e condividete i video, diffondete il messaggio d’amore.

suoneranno per voi: Gianni Rhomanife voce e chitarra, Pino Rhomanife basso, Filomena De Leo voce coro, Antonella Lacasella voce coro, Cosimo Lagioia tastiere, Francesco Bartoli batteria, Carlo Ragno chitarra. Reggae Music al Memphis Pub (Via Anacreonte 6 Bernalda, MT, Basilicata) – Una serata da non perdere! ingresso libero.