TORNEO FINALE NAZIONALE UNDER 18 FEMMINILE HOCKEY INDOOR

Un evento Nazionale di Hockey per la prima volta sul campo del PalaErcole di Policoro: la data è da cerchiare di rosso sul calendario per la portata sportiva, sociale, economica e mediatica che si porta dietro.

Sabato 29 a domenica 30 gennaio Policoro sarà al centro dell’hockey indoor Nazionale: si disputeranno infatti le partite della finale nazionale del campionato Hockey indoor under 18 femminile.

Una manifestazione voluta dalla Federazione Italiana Hockey con la organizzazione della Delegazione Regionale Hockey Basilicata e il Comune di Policoro, attraverso un impegno sinergico con le altre realtà del territorio che hanno patrocinato l’evento: Regione Basilicata, APT Basilicata, Provincia di Potenza, Provincia di Matera, Potenza città europea dello sport , Città di Matera, Comitato Regionale del CONI Basilicata, Sport e Salute Basilicata, Comitato Italiano Paralimpico di Basilicata, Fisdir, Special Olympics Basilicata, CSEN Basilicata, Zonta club di Matera.

La manifestazione prevede la partecipazione di più di 200 persone tra atleti, tecnici ed accompagnatori provenienti dalla Liguria con la squadra “Hockey Club Genova”; dal Lazio con la “Butterfly Roma HCC; dal Piemonte con “HF Lorenzoni”; dal Trentino Alto Adige “Hockey Club Riva” che soggiorneranno nel Comune di Policoro. Saranno presenti atleti di Hockey Paralimpico, dell’ASD “Forma Mentis” di Potenza e dell’ASD “Club Athena Melfi”.

Il giorno di sabato 29/1/2022 ci saranno le semifinali dalle ore 18,00 alle 21,00; domenica 30/1/2022 le finali dalle ore 9,00 alle 11,30, cerimonia premiazione dalle 12,00 alle 13,00.

Una manifestazione di alto livello con particolare valenza non solo sportiva ma culturale, sociale, turistica e di valorizzazione del territorio riteniamo che tale evento sia una buona opportunità non solo per il comune di Policoro ma per tutta la Regione Basilicata.

L’hockey è uno sport, dove le doti morali e comportamentali sono messe al primo posto. Il rispetto dell’avversario e la multirazzialità sono aspetti fondanti della disciplina, infatti la FIH ha voluto dotarsi di un proprio codice etico. Novità anche il progetto Hockey femminile che nell’aprile 2021 ha istituito l’apertura di uno sportello pro – Hockey femminile.

Alle due giornate saranno presenti atleti di Hockey Paralimpico con disabilità intellettiva relazionale. Attraverso la pratica regolamentata da gennaio 2020 si è promosso e implementato l’attività hockeistiche prato, indoor, beach e paralimpico in Regione Basilicata suscitando non solo grande interesse ma anche raggiungendo discreti successi grazie ai quali si è riusciti a sensibilizzare e coinvolgere un territorio che ha risposto in maniera più che soddisfacente, un’attività promozionale in Basilicata incentrata nelle scuole, mediante l’organizzazione di una serie di Educational indirizzati a docenti e dirigenti di ogni ordine e grado (provenienti dalle regioni del centro sud) e la partecipazione a bandi pubblici e privati per progetti scolastici rivolte al sociale, all’inclusione e l’interculturalità, si sono organizzati e partecipato ad eventi promozionali, tornei e trofei, giornate aperte e partecipazioni campionati.