Urgo, Futsal Senise “Sto vivendo un buon periodo di forma “

Un momento fantastico per il Futsal Senise che con la vittoria sul Chaminade ha rinforzato la propria classifica in vista della difficilissima sfida con la vice capolista Canosa C5.

A presentare il match e fare il punto della situazione è uno dei ragazzi più giovani a disposizione del tecnico Nicola Masiello, Francesco Urgo:

“Sto vivendo un buon periodo di forma dopo che i primi mesi sono stati di conoscenza con i nuovi compagni. Ho un buon minutaggio e sono contento di ciò che faccio. Spero di realizzare anche qualche gol in più”.

Un cammino bello e sorprendente quello dei bianconeri che l’atleta commenta così:

“Sapevo che saremmo andati bene: all’inizio la classifica era bugiarda anche perché conoscevo bene già molti miei compagni. Abbiamo avuto sfortuna e defezioni. Ora stiamo facendo bene ma l’obiettivo resta la salvezza: quello che verrà sarà ben accetto”.

Una settimana serena…:

“Sabato affronteremo l’ennesima battaglia: tornerà Grandinetti ma perderemo De Fina per squalifica. Ci stiamo allenando bene con il morale alto”.

Sfida delicatissima quella con il Canosa C5:

“Ci attende una partita difficile per il valore dell’avversario che è secondo solo all’Itria. Ce la giocheremo come sempre cercando di non sfigurare”.