Calcio : pari tra Taranto – Paganese 1-1

Il pallone torna a rotolare sull’erba dello stadio Erasmo Iacovone in una fredda domenica sera di gennaio,in cui il Taranto pareggia 1-1 con la Paganese degli ex Fernando Tissone ed Antonio Zito.Il risultato è l’epilogo logico ed inevitabile di una gara brutta e piena di errori difensivi sul goal di Firenze e sul rigore sbagliato da Giovinco.Il tecnico rossoblù Giuseppe Laterza adotta il modulo 4-2-3-1 con Chiorra in porta,Versienti,Zullo,Benassai,Ferrara in difesa.Marsili e Civilleri a centrocampo.Mastromonaco,Giovinco,Falcone i tre trequartisti.Saraniti in attacco.Nella ripresa sono entrati Santarpia,De Maria,Ghisleni e Barone al posto di Falcone,Ferrara, Mastromonaco e Giovinco.Assenti gli infortunati Riccardi,Granata,Diaby e Pacilli per scelta tattica.Il calciatore ex Lecce potrebbe partire nell’ultima settimana del calcio mercato invernale. Al 43′ il Taranto passa in vantaggio.Saraniti,giunto al setttimo goal in campionato,trasforma un calcio di rigore concesso dal Signor Galipò di Firenze,per un fallo di Baiocco su Falcone.Al 56′ la Paganese perviene al pareggio.Firenze sfrutta un errato disimpegno difensivo di Zullo e Benassai,trafiggendo Chiorra.Passano sette minuti e Giovinco sbaglia il tiro dagli undici metri, calciando sul portiere ospite Baiocco.La massima punizione è stata assegnata dal direttore di gara,per un fallo di mano di Bianchi su un tiro di Saraniti.Il Taranto si riversa in avanti alla ricerca della rete della vittoria vanamente.Da segnalare che nel dopo partita,non è stato possibile effettuare le interviste di rito ai tecnici e calciatori di entrambe le squadre.La sala stampa dello stadio Erasmo Iacovone,intitolata al compianto Marino Abbracciavento,è inutilizzabile e non sarà disponibile a breve.La tribuna stampa è sprovvista di prese elettriche e telefoniche.In serata sono stati allertati l’Ordine dei Giornalisti della Regione Puglia,l’Associazione Stampa Regionale ed il gruppo pugliese dell’U.S.S.I.Il Taranto riprenderà martedì pomeriggio allo stadio Erasmo Iacovone gli allenamenti in vista della difficile trasferta di domenica prossima al Francioni di Latina.Calcio di inizio alle ore 17,30,con diretta su Sky. Saranno monitorate dallo staff tecnico e sanitario le condizioni fisiche dei calciatori assenti per infortunio.Dopo otto mesi è tornato in panchina l’esperto difensore Antonio Guastamacchia.E’ stato uno dei protagonisti della promozione del Taranto nel campionato di Lega Pro.

Luca Chianura