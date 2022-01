Ancora morte sulle strade lucane, a Baragiano Scalo, perde la vita un uomo di 70 anni

I Vigili del fuoco del Comando di Potenza, ieri sera verso le ore 23.35 circa, sono intervenuti per incidente stradale sulla SS7 della via Appia all’altezza della Chiesa Beata Vergine del Carmine a Baragiano Scalo.

Allertati dalla Centrale Operativa del 118 e all’arrivo sul posto hanno trovato una Toyota Prius ibrida incidentata e , un uomo di 70 anni, alle prime cure dei sanitari.

Per cause in corso di accertamento, l’automobile è andata a sbattere contro lo spigolo di un muretto in cemento, danneggiando una cassetta ed un palo dell’Enel, i Vigili del fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza del veicolo per evitare l’insorgere di incendi.

L’uomo è deceduto. Sul posto sono intervenuti Carabinieri, 118, Enel e soccorso stradale.