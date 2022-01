Linea Bianca torna in Basilicata sabato 22 gennaio RAI 1 ore 15:15

“Siamo pronti ad emozionarci davanti alla bellezza delle montagne lucane nella puntata di Linea Bianca che andrà in onda domani alle ore 15:15 su Rai 1.

Un viaggio straordinario che Massimiliano Ossini, Lino Zani e Giulia Capocchi faranno partendo dalla cima di Monte Alpi, geosito UNESCO del Parco Nazionale del Pollino, per fare tappa a Pietrapertosa e Castelmezzano con l’adrenalinico Volo dell’Angelo, a Calvello per immergersi nei suoi boschi e raccontare questo borgo ricco di arte e tradizioni, a Craco per descrivere la magia del borgo fantasma.

L’arrivo è previsto sul ponte tibetano più lungo del mondo a Castelsaraceno. La Basilicata è una storia fantastica”.

Lo comunica il sindaco di Castelsaraceno Rocco Rosano sui suoi canali social.