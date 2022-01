Futsal Senise, Masiello: ‘Con Chaminade gara importantissima’

Sabato in programma una gara importantissima per il Futsal Senise che sfiderà, tra le mura amiche, il Chaminade in una vera e propria sfida salvezza che il tecnico Nicola Masiello vuole fare a tutti i costi sua:

“La settimana è andata molto bene con la squadra che si è allenata con entusiasmo e fiducia: la striscia positiva ha dato fiducia e ci ha permesso di lavorare con maggiore serenità nonostante la classifica la classifica sia apertissima. Peccato per l’assenza di Grandinetti per squalifica”.

Presentiamo la sfida con il Chaminade:

“Affrontiamo una formazione che ci rincorre: chi è dietro di noi, nella lotta salvezza, ci guarda con un occhio particolare. Quella di sabato, per noi, è una partita importantissima perché con la vittoria ci distaccheremmo dalle dirette concorrenti.

Però non dobbiamo pensare alla classifica: bisogna confermare il trend intrapreso con la consapevolezza che dopo questo match avremo un calendario ostico. Tornando all’avversario, il Chaminade è una squadra ben organizzata ma noi abbiamo le nostre armi”.

Che girone di ritorno sarà?:

“La classifica si è quasi delineata ed ora per il titolo è corsa a due così come per il terzo posto conteso dal Palo e dal Torremaggiore.

Poi dal quinto al decimo posto possono lottare per i play off così come rischiare di essere risucchiate in bassa classifica. Il girone è difficile ed è composto da squadre super organizzate: questa cosa deve renderci ancora più felici quando riusciamo a fare risultato”