MotoGP: tutte le voci sul 2024

Il Motomondiale del 2023 non è ancora giunto al giro di boa che già si inizia a parlare della prossima stagione. Complice la pausa estiva, iniziata a fine giugno dopo il GP d’Olanda, gli appassionati delle due ruote stanno iniziando a fantasticare sui prossimi trasferimenti dei piloti, nella speranza di assistere ad altri emozionanti testa a testa. Per il momento, in cima alla classifica c’è il campione del mondo in carica Francesco Bagnaia, ma il distacco nei confronti di Jorge Martin e Marco Bezzecchi è inferiore ai 40 punti. La lotta per il titolo è ancora aperta e si chiuderà solo in autunno inoltrato.

Se c’è un particolare che dà da pensare agli addetti ai lavori in vista del 2024 è la situazione di alcuni piloti in scadenza di contratto. Nell’aria si sente odore di trasferimenti già pronti, che saranno ufficializzati a fine stagione. Bagnaia continuerà a correre per la Ducati e anche Espargarò, Vinales, Binder, Miller e Quartararo dovrebbero restare dove sono. Per altri, invece, la permanenza nelle attuali scuderie è alquanto incerta, a partire da Enea Bastianini della Ducati. Molto probabilmente Johann Zarco si accaserà altrove, così come Fabio Di Giannantonio e Alex Marquez, sebbene il team Gresini non si sia ancora pronunciato sul futuro. Si attende la promozione di Tony Arbolino dalla Moto2, dove potrebbe laurearsi presto campione. Il suo manager, d’altronde, è lo stesso di Bastianini. Marco Bezzecchi, invece, potrebbe rimanere in casa Ducati, cambiando però team.

Per quanto riguarda la Yamaha, sembra che tra qualche mese Bezzecchi potrebbe essere sostituito da Franco Morbidelli, pronto a lasciare il team Monster Energy. La KTM deve risolvere la grana di Augusto Fernandez, anche lui alla ricerca di un trasferimento che possa svoltargli la carriera. Buona parte degli amanti della MotoGP, comunque, è interessata soprattutto alle vicende della Honda, che ha sotto contratto molti dei piloti più chiacchierati degli ultimi anni. Marc Marquez non è molto soddisfatto e sta valutando l’ipotesi di andarsene prima della scadenza naturale del contratto. Joan Mir e Alex Rins si trovano in una posizione simile, ma sono entrambi infortunati e di conseguenza non hanno avuto modo di ragionare a fondo sul loro futuro.

Al contrario Takaaki Nakagami della LCR Honda Idemitsu dovrebbe lasciare, ma è già stato individuato il suo sostituto: si tratta di Ai Ogura, attualmente impegnato nella classe intermedia. Infine, in casa Aprilia sono confermati sia Miguel Oliveira sia Raul Fernandez della CryptoDATA RNF MotoGP Team. Nel complesso, dunque, non si può certo dire che mancheranno le sorprese nel 2024, ma è altrettanto vero che i principali protagonisti del Motomondiale degli ultimi anni continueranno a correre ad alti livelli. Difficilmente le gerarchie ai vertici della classifica cambieranno, ma di sicuro potremo vedere all’opera qualche nuovo talento delle due ruote.

Cosa ci riserverà, invece, il prossimo futuro? Secondo le scommesse sulle sfide della MotoGP è Francesco Bagnaia il principale favorito per vincere il titolo mondiale, seguito da Jorge Martin. Più indietro Marco Bezzecchi, staccati Brad Binder, Fabio Quartararo e tutti gli altri. A prescindere da come finirà il campionato in corso, però, le decisioni sul mercato del 2024 non dovrebbero essere riviste. Chi vorrà cambiare aria lo farà comunque.