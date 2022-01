Futsal Senise: ottima vittoria contro il Sammichele

Un grandissimo Futsal Senise batte 12-8 un Sammichele che in precedenza aveva avuto problemi con il Covid. Prestazione sublime dei ragazzi di Masiello che chiudono la partita già nei primi 20′ sul 5-1 rischiando pochissimo e subendo il momentaneo 1-1 su rigore. Il secondo tempo è un festival del gol con i baresi che a circa un minuto e mezzo dal termine si rifanno sotto portandosi sul 10-8. Due gol a porta vuota, per via del quinto di movimento, faranno disputare ai bianconeri gli ultimi secondi di match in modo sereno. Tre punti preziosissimi che permettono ai lucani di iniziare il girone di ritorno virtualmente salvi.

Queste le dichiarazioni del tecnico Nicola Masiello: “Il valore di questa vittoria è enorme perché ci permette di chiudere il girone d’andata in crescendo. Il ko di Castellana, arrivato per via delle assenze, aveva interrotto la nostra striscia positiva in un periodo complessivamente ottimo. Dopo sei gare avevamo un solo punto oggi ne abbiamo ben 11 e siamo riusciti a battere una buona squadra che ha una classifica strana. Mi dispiace per le assenze del portiere D’amelio e di Carlos Alberto per via del transfert che non è ancora arrivato”.

Che partita è stata?:

“Abbiamo sempre gestito al meglio la gara andando subito in vantaggio e subendo l’1-1 solo su rigore chiudendo la prima frazione sul 5-1 con un parziale che poteva essere anche più largo. Sicuramente in casa Sammichele si percepiva il fatto che avevano avuto qualche problema legato al Covid ma a prescindere da ciò i miei ragazzi sono stati bravissimi: hanno ben interpretato la partita”.

Parliamo della classifica alla fine del girone d’andata…:

“Onestamente non guardo in su perché l’obiettivo è la salvezza. Se dovesse arrivare qualcosina in più sarà un di più. Ora penso solo a disputare un buon girone di ritorno e mettere le basi per il futuro. Se il campionato finisse oggi saremmo salvi ma guai a rilassarci: il Potenza è molto vicino”.

Gli aspetti positivi della vittoria sul Sammichele:

“Uno degli aspetti positivi è sicuramente il fatto che molti dei miei ragazzi hanno giocato per quattro, cinque gare di fila tutti i 40′ senza mai rifiatare rispondendo benissimo anche sabato. Sono felicissimo della prestazione di tutti gli over, del portiere Plaza che sta crescendo, del giovane Urgo che quando è entrato si è sempre fatto trovare pronto e di Giannace che ha realizzato altri sette gol ed è il capocannoniere del girone. Con il rientro dei nuovi arrivi possiamo solo migliorare”.

TABELLINO

TUTSAL SENISE-SAMMICHELE (5-1) 12-8 MARCATORI: 2’30” pt Gradinetti (FS), 2’58” pt Gionzalez (SM) 7’25” pt Giannace (FS), 10′ 38” pt De Fina (FS), 11’06” pt Di Pinto (FS), 14’08” pt De Fina (FS), 3′ 46” st Grasso (SM), 5’10” st Dipinto (FS), 10’24” st Loschiavone (SM), 12’56” st e 13’10” st Giannace, 16′ 36” st Loschiavone (SM), 16’40” st Grasso (SM), 16’42’ st 17’20” st Giannace (FS), 17’25” Loschiavone (SM), 18’08” st Heinrich (SM), 18’48” st Di Pietro (SM), 19’20” st e 19’59” st Giannace (FS)

FUTSAL SENISE: Plaza, Pellegrino, Gradinetti, Urgo, Guerriero, Capalbo, Iorio, De Fina, Dipinto, Giannace. All.: Masiello

SAMMICHELE: Heinrichs, Bitetto, Gonzalez, Loschiavone, Pisanti, Tasso, Goldman, Daddabbo, Giovinazzi, Grasso, Schena, Di Pietro. All.: Mascolo

Arbitri: Vallecaro di Salerno e Viviani di Nocera Inferiore. Cronometrista: Lucio Coviello di Potenza.

Note: Ammoniti: Gradinetti (FS), Di Pinto (FS), Grasso (SM) Espulsi: ne