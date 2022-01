Covid Basilicata: Fondazione Gimbe, in Basilicata situazione in peggioramento

Nella settimana 5-11 gennaio la Regione Basilicata ha registrato un incremento percentuale dei casi totali di contagio da SARS-CoV-2 del 15,1%.

Negli ultimi 14 giorni (29 dicembre-11 gennaio) si rileva un’incidenza di 1760 casi positivi per 100.000 abitanti.

Incremento assoluto dei casi di Covid-19

Il grafico illustra i nuovi casi giornalieri di infezione da Coronavirus in Basilicata dall’inizio dell’epidemia.

Relazione tra incidenza per 100.000 abitanti e incremento percentuale dei casi

Il grafico illustra il posizionamento delle Province lucane (Matera, Potenza) in relazione alle medie regionali di incidenza per 100.000 abitanti delle ultime 2 settimane (30 novembre-14 dicembre) e dell’incremento percentuale dei casi (8-14 dicembre).

I colori del grafico non si riferiscono in alcun modo a quelli delle aree di rischio identificate dal DPCM 3 novembre 2020.

Trend casi totali e casi totali per 100.000 abitanti Regione Basilicata per Provincia

Il grafico di sinistra illustra l’andamento del numero totale dei casi nelle Province lucane (Matera, Potenza) ; il grafico di destra illustra, invece, l’andamento del numero totale dei casi standardizzato per 100.000 abitanti nelle Province.

Trend ricoverati per 100.000 abitanti Regione Basilicata

Il grafico a sinistra mostra l’andamento per 100.000 abitanti dei ricoverati in area medica di pazienti positivi al SARS-CoV-2 in Basilicata e in Italia mentre il grafico di destra mostra l’andamento, sempre per 100.000 abitanti, dei ricoverati in terapia intensiva.