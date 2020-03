Coronavirus, Sindaco Iannotti chiude le scuole a Trecchina

Il Sindaco di Trecchina Ludovico Iannotti ha emanato ordinanza (n. 2285 del 02.03.2020) ordinando la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado nel territorio comunale per oggi martedì 03 marzo e seguirà la sanificazione.

La decisione è stata presa dopo aver accertato della positività al COVID-19 di un suo cittadino.

“A seguito della notizia – comunica il Sindaco Iannotti attraverso una nota ufficiale – di un caso positivo riscontrato nel nostro comune, anche se al momento non comunicato per le vie ufficiali, ed in attesa di emettere i provvedimenti definitivi congiuntamente con le autorità sanitarie regionali abbiamo provveduto prioritariamente ad emettere ordinanza di chiusura delle scuole di ogni ordine e grado per il giorno 03 marzo 2020 al fine di sanificare gli ambienti scolastici.”

Il Sindaco Iannotti conclude la nota scrivendo: “con l’occasione si invita la cittadinanza a seguire con maggiore scrupolo la buona pratica delle 10 regole di misure di prevenzione igienico sanitarie”

Si fa presente, inoltre, che il paziente non è ospedalizzato e attualmente è ricoverato presso la propria abitazione perché non presenta nessun sintomo grave.

Fonte: ivl24.it