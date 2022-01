Futsal Senise, Dipinto commenta il ko di sabato con il Castellana

A commentare il ko di sabato con il Castellana e a presentare la prossima sfida interna con il Sammichele è uno dei punti di forza del Futsal Senise, il rientrante Patrick Dipinto:

“La sconfitta di sabato ci sta visto che eravamo contati: era difficile affrontare in quello stato il Castellana ma posso confermare che i miei compagni hanno reagito bene. Stiamo affrontando la settimana più carichi e con tanta voglia di riscatto”.

Tanta la voglia di tornare in campo…:

“Dopo le vacanze e la squalifica ho tantissima voglia di giocare. Sto bene e sono carico al massimo”.

Prossimo avversario il Sammichele:

“Ho già affrontato in passato questa formazione: ora, però, gli interpreti sono cambiati. E’ una squadra tosta con calciatori di ottimo calibro. Giochiamo in casa e non possiamo commettere passi falsi. Ci attende una guerra”.

Che campionato ti aspetti in questa seconda parte?:

“Sulla carta, questa seconda parte di stagione, per noi dovrebbe essere un po’ più abbordabile visto che avremo la maggior parte delle gare in casa: otto tra le mura amiche. Però, si sa, ogni partita va giocata e bisogna restare sempre con i piedi per terra giocando gara dopo gara”.