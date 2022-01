Senise, investe 08 cuccioli con l’auto e non si ferma a prestare soccorso

Un auto che percorreva ad alta velocità la zona di San Bagio, scendendo la curva ha investito 08 cuccioli piccoli.

L’automobilista ha proseguito il suo tragitto senza fermarsi per prestare soccorso ai cuccioli come prevede la legge.

L’episodio è avvenuto nella mattinata di ieri 09 gennaio nei pressi di San Bagio.

04 cuccioli sono stati salvati grazie all’intervento tempestivo di alcuni passanti che hanno allertato subito i Vigili Urbani ed il personale del canile di Latronico, per altri 04 cuccioli i soccorsi sono stati inutili sono morti subito dopo per le gravi ferite riportate.

Il conducente, per il solo fatto di non essersi fermato dopo aver travolto i cuccioli ha violato il codice della strada e rischia una multa che può arrivare fino a 1.650 euro.

«L’umanità sta fallendo sotto ogni punto di vista e la quasi totale assenza di leggi, ben definite, per questo tipo di situazioni è davvero incommentabile – ha commentato una delle persone che sono intervenute in aiuto dei cuccioli – .

Ci prenderemo cura dei piccoli fin quando non saranno al sicuro, faremo di tutto per trovare loro una famiglia , ora si trovano presso il canile di latronico e speriamo che fatti del genere non si verificamo mai più nel nostro paese-».