Sul numero 3449 prende il via CRONACA DEGLI ANTICHI REGNI, nuova saga fantasy – Debutta anche la collezione “CIONDOLI DELLO ZODIACO”

Anche durante le feste su Topolino proseguono le grandi storie, avventure ricche di emozioni, divertimento e suspense, con protagonisti i Paperi e i Topi più amati, pronte ad appassionare tutti i lettori.

Sul numero 3449 – disponibile in edicola, fumetteria e su Panini.it da mercoledì 29 dicembre– prende il via Cronache degli Antichi Regni, il primo avvincente capitolo della saga fantasy sceneggiata da Alessandro Sisti e disegnata da Francesco D’Ippolito, ambientata in un mondo immaginifico fatto di elementi naturali, mezzi incredibili e una tecnologia davvero “misteriosa”…

Cronache degli Antichi Regni – le cui prime tavole sono state protagoniste dell’ultimo Free Comic Book Day, l’evento che ogni anno coinvolge le fumetterie regalando ai lettori albi con anteprime e storie esclusive – narra di un mondo fantastico ancora sconosciuto, dove i vascelli da prateria di Vastiplano trasportano attraverso il Deserto Cupo i preziosi carichi di fuocolento provenienti dalla gelida Flamoch.

Paperhin, Lord Topol e laReginella Acquamarina devono salvare i loro regni dal flagello di inspiegabili tempeste.

Una saga in 4 puntate che darà vita a un viaggio senza precedenti sulle ali della fantasia in un mondo mai visto, che Alessandro Sisti svela così: “Gli Antichi Regni che visiteremo sono molto diversi fra loro, quindi hanno abitudini differenti e in ciascuno ci vogliono vestiti adatti al clima.

Pian piano ogni particolare si lega agli altri e se qualcosa sembra fuori posto… può darsi che la risposta sia da cercare che venga da altrove!”.

E anche questa volta con Topolino non mancano fantastici gadget tutti da collezionare. Questa settimana arrivano i Ciondoli dello Zodiaco, per tutti gli amanti dell’astrologia (e non solo): 12 ciondoli in metallo argentato, ognuno raffigurante un segno zodiacale con un’illustrazione in rilievo disegnata da Luca Usai da custodire nel fantastico raccoglitore), collezionare e anche indossare.

“Realizzare pose ed espressioni diverse di Topolino è stata la parte più divertente e la vera sfida della lavorazione” commenta Usai. “Bisognava far muovere Topolino in 12 pose diverse ma sempre dinamiche e abbinarle ai simboli zodiacali.

L’ho fatto inizialmente con dei bozzetti piccoli e buffi, in modo da pensare solo al dinamismo e all’espressività. Una volta approvati i bozzetti sono passato al disegno definitivo dove ho tenuto presente le proporzioni giuste del personaggio e ho tentato di trovare una via di mezzo tra lo stile del disegno anni 30 e quello più attuale”.

Insieme al numero 3449 di Topolino saranno disponibili i primi tre ciondoli – relativi ai segni di terra (Capricorno, Vergine e Toro),un cordino cerato per indossarli al collo e il raccoglitore.

Nelle tre settimane successive, invece, sarà il turno rispettivamente dei ciondoli raffiguranti i segni di fuoco (Ariete, Leone e Sagittario, con il numero 3550), quelli d’acqua (Cancro, Scorpione e Pesci, con Topolino 3551) e quelli d’aria (Acquario, Bilancia e Gemelli, insieme al numero 3552). Una collezione senza precedenti, perfetta per celebrare il nuovo anno con originalità e stile.

Una proposta come sempre ricca, che rende Topolino un magazine unico e inimitabile. L’appuntamento è ogni mercoledì in edicola, fumetteria e su Panini.it a partire da mercoledì 29 dicembre.