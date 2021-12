SENISE : Bando per la concessione di contributi in conto capitale per interventi di sostituzione canali di gronda e discendenti pluviali

Al fine del calcolo del contributo in fase di istruttoria delle domande pervenute si terrà conto esclusivamente del computo metrico estimativo asseverato e allegato all’istanza di finanziamento.

Le quantità dichiarate in sede di richiesta di finanziamento saranno oggetto di controllo e verifica in loco da parte di personale dell’Ufficio Tecnico Comunale : in caso di discordanza sarà riconosciuto il contributo per le quantità risultanti dal controllo.

Saranno ammesse a contributo istanze fino ad esaurimento delle risorse complessivamente stanziate per l’annualità 2021, ammontanti a € 10.000,00.

INTERVENTI AMMISSIBILI

L’incentivazione è riservata ad interventi di sostituzione di canali di gronda e pluviali discendenti che coinvolgono edifici prospettanti sul Corso Vittorio Emanuele, escludendo gli interventi su fronti interni verso cavedi e cortili privati che risultano non visibili dalla strada stessa.

Le canali di gronda e pluviali discendenti da installare dovranno essere tassativamente in rame. Non saranno ammessi altri materiali.

SOGGETTI BENEFICIARI

Possono accedere al contributo di cui al presente bando tutti i cittadini titolari di diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento su immobili, ad uso residenziale e non, ubicati lungo il Corso Vittorio Emanuele, e che intendono effettuare gli interventi edilizi di cui al precedente art. 3.

REQUISITI DI AMMISSIBILITA’

L’ammissibilità degli interventi per beneficiare del contributo è stabilita in base ai seguenti criteri:

rispondenza alle finalità del presente bando;

conformità degli interventi alla normativa vigente; Non sarà concesso alcun contributo per i seguenti interventi: