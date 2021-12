FINDING CHRISTMAS – COMPAGNIA OLTREDANZA

Dopo il successo delle precedenti edizioni svoltesi sempre nel periodo natalizio, anche quest’anno la Compagnia Oltredanza presenta un progetto originale ed innovativo a tema dal titolo Finding Christmas, il quale a sua volta si collega al lavoro che ha portato la Compagnia al riconoscimento da parte del Ministero della Cultura (MIC).

L’idea progettuale nasce dal riferimento alla festa del Natale, la “festa della famiglia”, il simbolo per eccellenza di protezione, generosità, rispetto reciproco, comprensione e accettazione che crea quel senso di appartenenza che non è altro che il fulcro della nostra sicurezza, e dalle domande che ognuno si pone ad un certo punto nella sua vita come “Chi sono? Cosa voglio essere? Dove voglio andare?” necessarie alla realizzazione personale.

Questa stessa esigenza, l’incertezza tra ciò che si è e ciò che si vorrebbe essere e la voglia di affermarsi cercano spazio e risposte in un contesto sociale che però, purtroppo, non sembra essere favorevole.

Da questo deriva la scelta della fuga per trovare se stessi lontano dal proprio nido, finché non arriva il momento in cui questa convinzione viene stravolta e ci riporta proprio lì dove tutto ebbe inizio, dalla nostra famiglia. E in quale periodo migliore se non quello del Natale?

In un’epoca in cui sempre di più si assiste ad una crescente e minacciosa fragilità del sistema familiare e ad un forte cambiamento dei suoi valori fondanti, questo lavoro punta invece a ricordare tutta la sua importanza.

Questo obiettivo verrà perseguito attraverso la realizzazione di due video e la loro successiva diffusione: un video-promo, condiviso su tutti i canali social della Compagnia a partire dal 20 dicembre; un video-spettacolo dell’effettiva performance presentato nella sede della Compagnia stessa (Via delle Fiere, 1 – Matera) nelle giornate del 27 e 28 dicembre e diffuso poi successivamente dal 4 al 6 gennaio in diversi locali di ristorazione e intrattenimento del territorio materano che hanno aderito all’iniziativa, e online sul fronte locale, regionale, nazionale e internazionale grazie ai network della Compagnia e a quelli associativi.

Questo video-spettacolo vedrà coinvolti i danzatori, i quali grazie alle coreografie originali e di diversi stili, affronteranno la tematica scelta portando in scena la propria esperienza di vita coinvolgendo tutte le fasce d’età arrivando a toccare il cuore degli spettatori accompagnandoli nella magica atmosfera del Natale.

Vendita biglietti:

I biglietti possono essere acquistati presso ASD Oltredanza – progetti in movimento, via delle

Fiere,1 (MT) dal 20 al 23 dicembre ore 10:00 – 12:30/16:00 – 20:00 oppure direttamente in loco il giorno stesso dello spettacolo il 27 e 28 dicembre ore 10:00 – 17:00.

Costo biglietti: 3€

Per le nuove normative Covid-19 sarà obbligatorio essere in possesso del green pass per accedere, o di un tampone molecolare con esito negativo effettuato entro le 48 ore precedenti lo spettacolo.