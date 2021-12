CSI Potenza: VI edizione del “Natale dello Sportivo”

Torna l’annuale appuntamento con il “Natale dello Sportivo” organizzato dal CSI di Potenza, un momento in cui dirigenti, atleti e genitori di tutte le nostre Società si incontrano per vivere insieme un pomeriggio di spiritualità, condivisione, testimonianze significative e speranza.

L’ultima edizione, si era tenuta nel 2019, interrotta poi a causa della pandemia e delle restrizioni del governo.

Quest’anno, la solenne celebrazione eucaristica si terrà nella Chiesa di Santa Cecilia a Potenza, domani martedì 21 dicembre , presieduta da Mons. Salvatore Ligorio, arcivescovo metropolita di Potenza, insieme a Don Domenico Florio, Don Giovanni Caggianese e Don Gerardo Cerbasi, con inizio alle ore 18:30.

“Il Natale dello Sportivo è da sempre un momento importante per l’associazione, da vivere in condivisione.

Con la pandemia, lo scorso anno non è stato possibile celebrarlo, diventa perciò fondamentale tornare a vivere questo momento in presenza per dare un senso al nostro impegno nel mondo dello sport, che non riguarda solo ciò che accade nei campi, ma vuole avvicinare i giovani ai veri valori della vita.

È per questo che come dirigenti promuoviamo questo appuntamento, quest’anno con il nostro arcivescovo mons. Ligorio, per ricaricarci anche noi di speranza e fiducia per il futuro dei nostri bambini e ragazzi”, ha affermato, Andrea Schiavone, Presidente CSI Potenza.