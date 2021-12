Star Volley Bisceglie inarrestabile, la PM Volley è costretta ad arrendersi ben presto

La PM Volley Potenza non può nulla nei confronti di una Star Volley Bisceglie inarrestabile e che si conferma sempre più regina del girone A della Serie C femminile ottenendo il settimo successo su sette gare stagionali ed un solo set perso. Le ragazze di Spicolo e Ligrani tornano a casa con buone indicazioni nonostante il passivo ed ancora una volta mettono nello zaino un altro pezzetto di questo campionato fatto di esperienze nuove per un sestetto costruito nella quasi totalità da giovanissime atlete under del Settore Giovanile locale. Nel primo set la PM Volley prende le misure delle padrone di casa ma il sestetto di Haliti e compagne è roccioso e difficile da scalfire e non resta che limitare i danni ed è così che si chiude sul 25-5. Nel secondo parziale capitan Di Camillo e compagne provano a dare preoccupazioni allo Star Volley ma non è cosa facile e nonostante alcune buoni azioni ed un parziale più alto, si chiude sul 25-9. Nel terzo e ultimo set la PM Volley prova a riconfermarsi ed allo stesso tempo lo Star Volley Bisceglie è determinato a chiudere i conti ben presto, le giovanissime ragazze di Spicolo e Ligrani danno il massimo ma devono arrendersi allo strapotere della padrone di casa che chiudono sul 25-7 che chiude i conti. Si chiude così il 2021 della PM Volley Potenza che tornerà in campo sabato 8 gennaio 2022 quando ospiterà alla Palestra “Caizzo” di Potenza la City Moda Amatori Bari.

Campionato Serie C femminile – girone A – 7° giornata – 18-122021

STAR VOLLEY BISCEGLIE – PM VOLLEY POTENZA: 3-0 (25-5, 25-9, 25-7)

ARBITRI: Coscia e Martini.