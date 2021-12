Senise: rimandati anche gli eventi previsti per il 27 dicembre nell’ambito della “Giornata di riflessione sull’inclusione sociale,

A Senise sono stati rimandati anche gli eventi previsti per il 27 dicembre nell’ambito della “Giornata di riflessione sull’inclusione sociale, tradizione e cultura”. Le associazioni “Argento vivo” e “Arci Basilicata” hanno comunicato che l’intensa giornata di attività di cultura ed enogastronomia è stata rinviata a data da destinarsi proprio a causa dei numerosi casi di positività riscontrati . “Quando abbiamo iniziato ad organizzare l’evento – ha scritto Giulia Calabrese di “Bottega Lucana Senise”- non speravamo di trovarci nuovamente nella situazione in cui Senise oggi purtroppo si trova. Con dispiacere, ma con responsabilità, ci teniamo a comunicare che l’evento previsto per il giorno 27 dicembre non si terrà!”.