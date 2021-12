SENISE : Calendario tamponi molecolari scuole elementari, medie e superiori

L’assessore alla sanità del Comune di Senise dott.Francesco Marranchiello comunica che gli alunni delle scuole elementari, scuole medie e scuole superiori come da elenco riportato qui sotto dovranno effettuare i tamponi molecolari presso la sede della protezione civile gruppo lucano di senise in zona mercato Area COM.

Le classi delle scuole indicate in elenco eseguiranno i tamponi come da calendario riportato a fondo pagina.

EFFETTUAZIONE TAMPONI T5 ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE LEONARDO SINISGALLI

Oggetto: Effettuazione T5 (secondo tampone) per le classi indicate in oggetto In ottemperanza a quanto previsto dalle nuove Linee guida e in accordo con l’ USCO, si comunica che: sono tenuti ad effettuare il T5, ovvero il tampone del quinto giorno dall’effettuazione del primo: a) gli studenti, i docenti/operatori scolastici appartenenti a classi con una sola positività b) gli studenti, i docenti/operatori scolastici appartenenti a classi con due positività, che siano vaccinati o negativizzati da NON OLTRE 6 MESI; NON effettuano il T5,ma restano in quarantena per 10 giorni,al termine dei quali verrà eseguito tampone liberatorio: a) gli studenti, i docenti/operatori scolastici appartenenti a classi con due positività, che NON siano vaccinati o negativizzati da OLTRE 6 MESI NON effettuano il T5,ma restano; in quarantena per 10 giorni, al termine dei quali verrà eseguito tampone liberatorio: gli studenti, i docenti/operatori scolastici NON VACCINATI appartenenti a classi con tre o più positività o in quarantena per 7 giorni, al termine dei quali verrà eseguito tampone liberatorio: gli studenti, i docenti/operatori scolastici VACCINATI appartenenti a classi con tre o più positività Non effettuano nessun tampone di controllo le classi IV C e IV D del LICEO DELLE SCIENZE UMANE CALENDARIO TAMPONI I.S.I.S SINISGALLI SENISE LUNEDI’ 20 DICEMBRE ORE 09:00 IA CAT (Primo tampone) IA CLASSICO (Tampone di controllo) II B AFM (Tampone di controllo) IV A CAT (Tampone di controllo) GIOVEDI’ 23 DICEMBRE ORE 09:00 V A CLASSICO (Tampone di controllo) V C SCIENZE UMANE (Tampone di controllo)

CALENDARIO TAMPONI IC NICOLA SOLE SENISE

LUNEDI’ 20 DICEMBRE ORE 09:00

III A Secondaria

II-IV-V Giardini

MARTEDI’ 21 DICEMBRE ORE 09:00

I Giardini

IB Secondaria Senise e Pluriclassi Secondaria San Costantino e Terranova

GIOVEDI’ 23 DICEMBRE ORE 09:00

III C Secondaria Senise