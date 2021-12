Comunicato situazione epidemiologica covid-19 IC Nicola Sole 16/12/2021

Il dirigente dell’Istituto Comprensivo Nicola Sole di Senise prof.avv.Francesco d’Amato con una nota divulgata sulla pagina Facebook dell’IC Nicola Sole ha voluto chiarire la situazione epidemiologica scolastica relativa ai contagi da covid-19.

“Si comunica per doverosa informativa alla Comunità scolastica che la situazione epidemiologica nei plessi di Senise, aggiornata ai test eseguiti il 15 dicembre, sebbene con risultati ancora parziali, è la seguente:

-Alunni positivi: 12;

-Classi con alunni positivi: 8 su due ordini di scuola (Primaria e Secondaria);

-Alunni in quarantena (classi con almeno 2 positivi non vaccinati): 43;

-Alunni in “sorveglianza con testing” (tamponi da effettuarsi a T0, ovvero immediatamente, a 5gg e a 10gg): 133;

-Docenti in quarantena: 4;

-Docenti in “sorveglianza con testing”: 22.



F.to Il Dirigente Scolastico Francesco D’Amato”