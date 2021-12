SEMINARIO “SINISGALLI IERI E OGGI: CHIMICA, INDUSTRIA E AMBIENTE”

La decima edizione del “Furor Sinisgalli. L’avventura delle due culture” si apre il 15 dicembre alle 16:00 a Potenza, nell’Aula Magna del Rione Francioso, con una iniziativa organizzata dalla Fondazione Leonardo Sinisgalli e dall’Università degli Studi della Basilicata.

Si tratta del seminario di studi “Sinisgalli ieri e oggi: chimica, industria e ambiente” in margine al volume La chimica in «Civiltà delle macchine» di Leonardo Sinisgalli (Osanna Edizioni 2020) a cura di Maurizio D’Auria, ordinario di Chimica presso l’Università della Basilicata, e Francesco F. Summa, dottore di ricerca in Chimica Teorica presso l’Università di Salerno.

Nel volume gli autori hanno voluto raccogliere non solo gli articoli della rivista che affrontano tematiche strettamente “chimiche”, ma il modo in cui Sinisgalli ha voluto trattare nel suo complesso questioni in cui la chimica ha un ruolo, dando per esempio spazio a contributi di umanisti in visita negli impianti siderurgici o petroliferi, o a quelli con una finalità più divulgativa, non rivolti esclusivamente ad un pubblico di specialisti.

A partire da questo lavoro, il seminario si propone di riflettere sulle scelte degli anni d’oro delle chimica italiana a confronto con l’attualità, con lo sguardo rivolto alle prospettive.

L’incontro, presieduto dalla prof.ssa dell’Università della Basilicata Brigida Bochicchio, verrà aperto dai saluti del Magnifico Rettore, Prof. Ignazio Mancini, del Presidente della Fondazione Sinisgalli, Mimmo Sammartino, del Direttore del Dipartimento di Scienze, Roberto Teghil, della Presidente della Bcc Basilicata, Teresa Fiordelisi, e della prof.ssa Maria Teresa Imbriani, membro del Cda della Fondazione in rappresentanza dell’Unibas.

Seguiranno le relazioni di studiosi ed esperti: Maurizio D’Auria (Università degli Studi della Basilicata) su Sinisgalli ieri e oggi: i motivi di un ritorno, Vittorio Esposito (ARPA Puglia) su L’ambiente nella siderurgia, Luigi Campanella (Emerito presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”) su L’ambiente e i suoi problemi: analisi e prospettive, Luciano D’Alessio (Università degli Studi della Basilicata) su Per un’estetica delle immagini: il punto di vista di un chimico, Antonio D’Angola (Università degli Studi della Basilicata) su Uno sguardo alle prospettive dell’energia tra il passato e presente.

Le letture tratte dal volume saranno curate dai dottori Sara Petta, Alessia Sileo, Nicola Sileo.

Sarà possibile seguire il seminario anche in streaming collegandosi al link https://meet.google.com/drp-hiqu-yga.

I docenti di Scienze delle scuole secondarie di II grado potranno iscriversi al Seminario tramite la piattaforma SOFIA cod. id. 67593.