Nuovo direttivo per l’Associazione A.S.S.A. Felice Berardi è il nuovo presidente

L’A.S.S.A. (L’Associazione per lo Sviluppo Storico Ambientale) con sede a Senise (Pz) ha ufficializzato in sede di plenaria la formazione del suo nuovo direttivo, una squadra dinamica e appassionata pronta a guidare l’organizzazione verso nuovi traguardi. Tutto alla vigilia della XXII edizione de «U strittul ru zafaran», l’evento più longevo dell’associazione, anche quest’anno in programma dal 9 all’11 agosto.

Alla guida dell’associazione arriva Felice Berardi, già vice di Egidio Diego Falcone nel mandato appena concluso.

La nomina di Berardi è, simbolicamente e sostanzialmente, la dimostrazione della dinamicità dell’A.S.S.A. che, in oltre 20 anni, è riuscita a coinvolgere intere generazioni di cittadini. E’ suggestivo, infatti, pensare che il neo presidente sia nato nello stesso anno in cui si costituì l’A.S.S.A., nel 2002.

«Il nuovo consiglio direttivo nasce sulla base del lavoro svolto negli ultimi tre anni associativi guidati dal Presidente Egidio Diego Falcone, che ringrazio personalmente per avermi scelto, con fiducia e stima, come suo vicepresidente.

Abbiamo lavorato in sinergia compiendo un lavoro di ricostruzione associativa volto alla ricerca di uno spirito di appartenenza che si era perso, ma soprattutto un lavoro di rinnovamento sociale interno. L’A.S.S.A. oggi ha ripreso la sua centralità sociale, culturale e territoriale e conta oltre 50 associati, e tra questi la maggioranza è ricoperta da giovani con un’età compresa tra i 18 ed i 25 anni.

È il risultato di un lavoro arduo e durevole. L’anima associativa è, come 22 anni fa, data di costituzione dell’associazione, rappresentata dai giovani senisesi, mossi dallo spirito di appartenenza e con il desiderio di tutelare, promuovere e valorizzare il proprio territorio.

Sono entrato a far parte della famiglia A.S.S.A. nel 2019, all’età di 17 anni, insieme a tanti altri ragazzi, e nonostante la partecipazione in altre realtà associative notavo un clima diverso, permeato da linee comuni e democratiche.

Sebbene gli impegni universitari mi portano lontano dal mio paese, assumo la Presidenza di questa storica associazione con orgoglio e stima. Avverto il forte senso di responsabilità che il ruolo richiede ma ho la sicurezza di avere al mio fianco un consiglio direttivo stabile e con esperienza».

Di seguito le altre cariche in seno al direttivo:

Teodora Cicchelli vice presidente; Egidio Diego Falcone segretario e tesoriere; Giuseppe Panaino tesoriere e responsabile della logistica degli eventi; Erika Marcelli e Cornelia Calabrese responsabili sede legale; Stefano Mileo responsabile dei tesseramenti.

Una squadra in cui si alternano equamente nuovi arrivi e presenze storiche.