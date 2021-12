PO VAL D’AGRI, CONTRIBUTI A OSPEDALI DI VILLA D’AGRI E STIGLIANO

Con determinazione della direzione generale del Dipartimento Politiche dello Sviluppo è stata disposta l’assegnazione di un contributo pari a due milioni di euro per azioni finalizzate al mantenimento e potenziamento di servizi per il presidio ospedaliero “S. Pio da Pietralcina” di Villa d’Agri (Marsicovetere) e un milione di euro per il presidio ospedaliero “Salvatore Peragine” – di Stigliano per le stesse finalità.

Il provvedimento fa seguito alla decisione assunta dal Comitato di Coordinamento e Monitoraggio del Po Val d’Agri che nella sua ultima seduta ha motivato l’assegnazione delle risorse quale misura straordinaria rientrante nell’ambito della cosiddetta misura C del Programma operativo Val d’Agri (Servizi socio-assistenziali) in considerazione sia della situazione emergenziale ancora in atto, sia delle carenze strutturali evidenziate per le due strutture ospedaliere ricadenti nel territorio del comprensorio del Pov.

In proposito, si sono tenuti incontri istituzionali sia per il nosocomio di Villa d’Agri sia per quello di Stigliano, nel corso dei quali si è discusso e soprattutto è stata evidenziata la necessità di utilizzare le risorse assegnate in sede di Comitato di Monitoraggio e Coordinamento del Pov per dare un’adeguata riposta alle esigenze dei due presìdi ospedalieri e delle popolazioni interessate.

Per l’assessore alle Politiche di Sviluppo, Francesco Cupparo, l’intervento finanziario, innanzitutto, “è il riconoscimento del ruolo attribuito al Comitato di coordinamento e monitoraggio che ha funzioni e compiti in ordine all’espressione di pareri sulle azioni programmatiche e sui provvedimenti di riparto e di rimodulazione delle risorse predisposte dalla Giunta regionale, oltre che di promozione e assicurazione del coordinamento e dell’efficacia dei tavoli di concertazione con le parti economiche e sociali-ovvero con l’associazionismo, con il volontariato e con il settore no-profit-attive nell’area del Comprensorio.

Il Comitato, al fine di svolgere le funzioni a cui è preposto si è riunito più volte per discutere argomenti all’ordine del giorno relativi sia alla fase di avvio sia a quella attuativa del Programma operativo. Nello specifico, i contributi erogati a favore alle due strutture ospedaliere del comprensorio – aggiunge l’assessore – testimoniano l’impegno a tutela della salute delle comunità del distretto petrolifero che proprio per l’impatto derivante dalle attività petrolifere ne hanno più bisogno”.