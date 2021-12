PM Volley: Ottima prova contro Corato ed ottimo l’esordio di coach Spicolo sulla panchina rossoblu

Campionato Serie C femminile – girone A – 6° giornata – 11-12-2021

PM VOLLEY POTENZA – POLIS VOLLEY CORATO: 0-3 (17-25, 15-25, 19-25)

PM VOLLEY POTENZA: Trasatti, Parente, Lovallo, Marone, Pesacane, Esposito, Palmisano, Verrastro, Di Camillo (k), Nella, Molfese, Vaccaro (L). 1° All.: Aldo Spicolo, 2° All.: Elena Ligrani.

POLIS VOLLEY CORATO: Piarulli (k), Galentino, De Robertis, Carenza, Fumarola, Lazzizzera, Cellammare, Musto, Mastandrea, Simone, Berardi (L1), Di Pierro (L2), Di Noia. 1° All.: Annagrazia Matera, 2° All.: Raffaella Balducci.

ARBITRI: Matteo Sabia e Avallone Daniele di Potenza.

Nonostante il passivo ottima prova per la PM Volley Potenza ed ottimo l’esordio in panchina del neo allenatore Aldo Spicolo al fianco di Elena Ligrani, le giovanissime potentine si dimostrano attente e pericolose in alcuni frangenti pagando un po’ di stanchezza solo nel secondo parziale ma ritrovano le forze nel finale di partita dove dimostrano anche concentrazione e cattiveria agonistica.

Arrivano ottime impressioni da un roster giovanissimo che sta maturando partita dopo partita dimostrando una crescita esponenziale ad ogni gara.

Nel primo set gara giocata punto a punto nelle prime fasi con il Corato che allunga a metà parziale mantenendo poi il vantaggio fino al definitivo 17-25. Nel secondo parziale la PM Volley parte forte e va subito sul 2-0 ma vede la pronta reazione del Corato che spezza il buon inizio delle potentine che accusano il colpo salvo riprendersi nella fase finale del set dove dal 6-20 si porta sul 15-25.

Nel terzo set si ritorna ai livelli del primo parziale, Corato più incisivo nella prima fase con la PM Volley che recupera nella seconda metà andando poi a togliere anche tre match point prima del definitivo 19-25.

Il prossimo turno vedrà la PM Volley di scena a Bisceglie in casa della corazzata Star Volley sabato 18 dicembre nella gara che chiuderà il 2021.