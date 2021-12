Fase 3 del Think Tank Basilicata

Martedì 14 dicembre 2921 presso Palazzo Viceconte in Via San Potito 7 nei Sassi di Matera dalle 11 (con ritrovo dalle 10:45) alle ore 13 è in programma il secondo Tavolo di Lavoro del percorso 2021-2022 del Think Tank Basilicata.

L’obiettivo dell’incontro è quello di raccogliere gli spunti e le riflessioni degli attori del territorio rispetto alla rigenerazione ambientale della Basilicata e alle opportunità abilitate per le filiere guida della Regione (in primis agro-alimentare e turismo) all’interno della transizione verde.

Riparte il Think Tank Basilicata, l’iniziativa a carattere strategico-competitivo promossa da TotalEnergies e The European House – Ambrosetti e giunta alla terza edizione, per dare concretezza alla visione “Basilicata: energie per un futuro sostenibile”, ora più attuale che mai.

La contrazione dell’attività economica per la Basilicata è stata infatti significativa, come per l’intero Paese, anche se Il mercato del lavoro lucano ha retto meglio di quello nazionale(-0,2 p.p. vs. -1,0 p.p.), ma il livello di occupazione è ancora basso (50,6% al 2020).

I giovani sono una delle categorie più colpite, con una quota di occupati tra i 15 e i 24 anni che si è ridotta del 3,8% nel 2020 (21,5% vs. 29,8% media Italia), seconda peggiore riduzione in Italia rispetto al 2019. I NEET (Not in EducationEmployment or Training) hanno raggiunto quota 26,3% al 2020 (+0,3% rispetto al 2019), 3 p.p. sopra alla media nazionale.

In questa nuova fase, le attività del Think Tank Basilicata avranno al centro il Next Generation EU e la necessità per la Basilicata di cogliere le opportunità da questo offerte per dare slancio ad un percorso di crescita coerente con i paradigmi della sostenibilità, anche facendo leva sulle risorse del PNRR che destina almeno 82 miliardi di Euro al Mezzogiorno.

A tal proposito, il Think Tank lavorerà in stretta sinergia con la Cabina di Regia pubblico-privata avviata per candidare la Regione Basilicata ad ospitare la sede del“Centro Nazionale di Alta Tecnologia per l’Ambiente e l’Energia”. La Cabina di Regia, che si avvale di Tavoli Tematici coerenti con la Missione “Rivoluzione Verde e Transizione Ecologica” del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), contribuirà a definire la Strategia regionale per l’Ambiente e l’Energia a supporto della candidatura. A tal fine, ai Tavoli della Cabina di Regia parteciperà anche il Gruppo di Lavoro di The European House – Ambrosetti e tutti i suoi componenti saranno invitati a partecipare al percorso del Think Tank Basilicata.

Anche per il 2021-2022, il Think Tank beneficerà delle linee guida e delle indicazioni di un Advisory Board di prestigiocomposto daPatrizia Lombardi, Professore Ordinario in Valutazione economica dei progetti eVicerettore del Politecnico di Torino; Azzurra Rinaldi, Head of the School of Gender Economics Università degli Studi di Roma Unitelma Sapienza;Gianni Riotta, Vice Presidente esecutivo del Council for the United States and Italy e Visiting Professor presso Princeton University; Giorgio Ventre, Professore Ordinario di Sistemi per l’Elaborazione delle Informazioni e Direttore del Dipartimento di Ingegneria Elettrica e delle Tecnologie dell’Informazione dell’Università degli Studi di Napoli Federico II e Direttore Scientifico della Apple Developer Academy.

Anche la fase 3 vedrà la realizzazione di Tavoli di Lavoro territoriali, con l’obiettivo di dare continuità allo spirito di ascolto nei confronti del territorio e giungere alla definizione di progettualità e azioni concrete coerenti con le esigenze strategiche della Basilicata.

I risultati delle attività realizzate saranno sintetizzati all’interno del Terzo Rapportostrategico, che farà il punto sullo stato di salute della Regione, nonché sui progetti potenzialmente in grado di stimolarne il “dinamismo sostenibile”, inteso come capacità di crescere più velocemente e senza accentuare disuguaglianze, a vantaggio delle imprese, dei cittadini e dell’ambiente.

Confermata anche la presentazione del Rapporto in un Forum internazionale, che si svolgerà a Matera il 25 febbraio 2022. Il Forum, consolidatosi come punto di riferimento per il dibattito sullo scenario strategico della Basilicata, vedrà il contributo di attori chiave a livello locale, nazionale e internazionale.

Nel 2020, il percorso del Think Tank Basilicata si è arricchito della Call for Ideas “Power2Innovate”,un’iniziativa finalizzataalla promozione dell’imprenditorialità giovanile sul territorio.

La nuova edizione dà continuità a questa attività di raccolta di progetti innovativi e sostenibili conricadute dirette sul territorio della Basilicata, focalizzando l’attenzione sulla Strategia regionale per l’Ambiente e l’Energia che si articola in quattro temi di interesse, a loro volta riconducibili alle Missioni e Componenti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza: Economia circolare, Rinnovabili, Idrogeno e Risorse idriche.

Le due idee imprenditoriali vincentisaranno selezionate attraverso una Pitch Competition Livenel corso dell’evento finale garantendo grande visibilità a livello nazionale e internazionale.

I vincitori avranno la possibilità di partecipare ad un percorso di accelerazione imprenditoriale erogato da The European House – Ambrosetticomprendente l’accesso alla piattaforma Ambrosetti Club in formato digitale e un piano di affiancamento e mentorshipper supportare la crescita della progettualità.

La Call for Ideas e’ ufficialmente attiva sul sito dedicato (https://www.ambrosetti.eu/power2innovate/) e la raccolta delle candidature si concluderà il 31 dicembre 2021.

La partecipazione è gratuita e possibile in fisico (compatibilmente con la disponibilità di posti e le limitazioni sanitarie) oppure in video-conferenza.

Per confermare la Sua partecipazione in presenza clicchi qui:

https://eventi.ambrosetti.eu/ttbasilicata2022/iscriviti/

Per confermare la Sua partecipazione in digitale clicchi qui:

https://eventi.ambrosetti.eu/ttbasilicata2022/iscriviti-digitale/