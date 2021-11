Mafia, senatore Pepe (Lega): “Insisto sull’istituzione della Dia in Basilicata”

“Esprimo la mia soddisfazione in riferimento all’operazione antimafia ‘Lucania Felix’, compiuta contro il clan Martorano-Stefanutti, per la quale sono state eseguite 37 misure restrittive.

Purtroppo, come dico da tempo, la criminalità organizzata è una realtà anche in Basilicata. Per questo insisto sull’istituzione di una sezione della Dia in questa regione e faccio un appello alla coralità e trasversalità tra tutte le forze politiche su questo tema, come già espresso in Commissione Antimafia, allorquando su mia richiesta fu audito il procuratore Curcio”.

Così il senatore della Lega e vicepresidente della Commissione parlamentare Antimafia, Pasquale Pepe.

“La legalità – aggiunge Pepe – viene assicurata solo investendo sulla sicurezza del territorio e su coloro i quali si trovano a fronteggiare quotidianamente i fenomeni criminosi.

Mi congratulo con la Direzione distrettuale Antimafia di Potenza per aver messo a segno questo importante risultato, e faccio un plauso particolare alle donne e agli uomini in divisa della Questura di Potenza che hanno eseguito l’operazione”.