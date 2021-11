Futsal Senise Dipinto sosta utile per ricaricarsi

Nonostante la pausa in campionato il Futsal Senise non ha mai smesso di lavorare in vista della delicata gara con la Diaz Bisceglie che il calciatore bianconero Patrick Dipinto presenta così: “La sosta è stata utile per ricaricare un po’ le pile e ritrovarci un po’ visti i non risultati. E’ arrivata al momento giusto”.

L’AVVIO STAGIONALE: “Fino ad ora direi che ci è mancata un po’ di fortuna, di cattiveria, di attenzione e di furbizia. Con questi ingredienti sono sicuro che inizieremo a vincere le partite”.

LA DIAZ BISCEGLIE: “E’ un bell’avversario ma noi dobbiamo pensare solo in casa nostra. Sono loro a doversi preoccupare. Abbiamo una buona squadra ma dobbiamo amalgamarci ancora un po’”.

IL CAMPIONATO: “La vittoria del Potenza con il Venafro proprio non mi sorprende. Sabato, a parer mio, non ci sono state grosse sorprese. Il campionato ancora si deve ben delineare”.