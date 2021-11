PM Volley Potenza vs Dinamo Molfetta 0-3

Partita difficile per la PM Volley Potenza che cede per 3-0 in casa contro la Dinamo Molfetta che si dimostra più attenta e concreta, rimane comunque una buona prestazione per le giovanissime potentine di coach Elena Ligrani che per questa gara hanno potuto schierare per la prima volta l’argentina Agosteguis che insieme a Verrastro rappresentano il pacchetto over del sodalizio rossoblu in attesa del ritorno di Livia Di Camillo che è tornata ad allenarsi venerdì scorso.

Nel primo set la Dinamo Molfetta parte forte e mette subito un buon margine di punti a suo favore, le potentine cominciano a fare punti con un ace di Verrastro e da una Palmisano che inizia a far vedere cose buone in attacco. La PM Volley inizia a recuperare punti nelle battute finali con il set che si chiude sul 10-25.

Nel secondo set si conferma il Molfetta con un buon avvio, inizia a mettere punti a referto anche Agosteguis che insieme a Verrastro portano il parziale sul 8-12 ma non bastano a tenere le ospiti a distanza che intanto allungano sul parziale di 8-23, le potentine non demordono e ancora una volta nelle battute finali mettono a referto altri punti prima di chiudere sul 12-25.

Nel terzo ed ultimo parziale la PM Volley tiene testa al Molfetta nelle primissime battute ma le ospiti si rivelano decisive dalla linea dei nove metri mettendo in evidenza la differenza tecnica dei due sodalizi.

Le ragazze di coach Ligrani rispondono presente anche se la gara volge al termine e mettono a referto un ace con Molfese prima dell’11-25 che chiude le contese.

Il prossimo turno vedrà la PM Volley di scena a Bitetto sabato 27 novembre nella sfida contro la VM Costruzioni prima di osservare il turno di riposo.

PM VOLLEY POTENZA – DINAMO MOLFETTA: 0-3 (10-25, 12-25, 11-25)

PM VOLLEY POTENZA: Trasatti, Parente, Lovallo, Agosteguis, Marone, Pesacane, Esposito, Palmisano, Verrastro (k), Nella, Molfese, Vaccaro (L). All.: Elena Ligrani.

DINAMO MOLFETTA: Ayroldi (L), Sciancalepore T. (k), Sancilio, Cervelli, Zaza, Abbattista, D’Aniello, Calò, Baiano, Panunzio, Cosentino, Lazzizzera. 1° All.: Francesco Marzocca, 2° All.: Susanna Sciancalepore.

ARBITRI: Iuso e Tavano.

Ufficio Stampa PM Volley Asd