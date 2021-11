Peppe Servillo e Pathos Ensemble a Matera con lo spettacolo “Il Carnevale degli animali”

Venerdì 19 novembre 2021 alle 21 all’auditorium Gervasio di Matera è in programma lo spettacolo “Il Carnevale degli animali”, un vero e proprio evento in occasione del centenario della morte di Camille Saint-Saëns, che unisce Peppe Servillo e il Pathos Ensemble.

Lo spettacolo fa parte della stagione “Basilicata opere in atto 2021” de La Camerata delle Arti.

In scena un concerto reading con testi di Franco Marcoaldi e le celebri musiche del “Carnevale degli Animali”.

I testi, creati in versione per violino e pianoforte, sono tratti da “Animali in versi” (vincitore del Premio Brancati 2006). La voce viene affidata a cani, gatti, fringuelli, asini, tartarughe e molti altri esseri viventi, in un bestiario assieme realistico e fantastico.

Camille Saint-Saëns fu un compositore che mostrò il cosiddetto orecchio assoluto sin dalla tenera età; a tre anni sapeva già leggere e scrivere, il suo primo concerto avvenne a cinque anni quando accompagnò accompagnando al violino una sonata per pianoforte di Beethoven.

“La scelta di portare in scena un tributo al genio di Saint-Saëns – spiega il direttore artistico de La Camerata delle Arti, Francesco Zingariello – non poteva che condurci alla lettura effettuata da Peppe Servillo e dal Pathos ensemble, che con questo lavoro, hanno donato forza e temperamento a una composizione del grande repertorio di straordinario effetto”.

Insieme a Peppe Servillo, voce recitante ci saranno i componenti del Pathos Ensemble: Silvia Mazzon – violino; Mirco Ghirardini – clarinetto; Marcello Mazzoni – pianoforte.

“Il nostro percorso musicale e artistico va avanti – conclude Zingariello – con un nuovo appuntamento che torna a riunire il pubblico in presenza, nel pieno rispetto delle regole anti-covid ma consapevoli del fatto che c’è un grande voglia di cultura e di offerta adeguata”.

Biglietto singolo: 15 euro

Prevendita:

Cartoleria Montemurro

via delle Beccherie 69 Matera

0835.333411