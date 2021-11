BANDO GIOVANI AGRICOLTORI, A RIVELLO INCONTRO DIVULGATIVO IL 19/11

Seconda tappa del tour informativo-divulgativo sulle opportunità offerte dal bando ‘Primo insediamento in agricoltura 2021’ del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) Basilicata 2014-2020.

Il 19 novembre a Rivello alle ore 17.00 presso il Monastero di Sant’Antonio l’Assessore regionale alle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, Francesco Fanelli e l’Ufficio Autorità di Gestione del PSR Basilicata 2014-2020 illustrano l’avviso pubblico della Sottomisura 6.1 “Incentivi per la costituzione di nuove aziende agricole da parte di giovani agricoltori” del PSR.

Per favorire il ricambio generazionale in agricoltura saranno a disposizione 15 milioni di euro, fondi rinvenienti dalle risorse aggiuntive dell’UE per il biennio di estensione 2021-2022. “Si tratta – ha spiegato l’assessore al ramo – di una misura importante, un segnale che vogliamo dare ai giovani per investire in Basilicata in un settore strategico per il pil regionale.

Le modalità di presentazione e le tempistiche per l’istruttoria delle pratiche sono state snellite e semplificate”. Il bando, rivolto a giovani al di sotto dei 41 anni che hanno avviato una partita iva entro i 24 mesi precedenti alla presentazione della domanda di aiuto, prevede la richiesta sul portale Siarb entro 18 gennaio 2022.

Ad aprire i lavori dell’incontro del 19 Novembre, il sindaco di Rivello, Francesco Altieri. Tutti gli appuntamenti, saranno registrati e resi fruibili sul sito europa.basilicata.it/feasr.

Inoltre, gli incontri si avvarranno della professionalità di un esperto della lingua dei segni per garantire una parità di accesso alle persone con deficit uditivo.

La partecipazione all’incontro è contingentata per motivi di sicurezza legata all’emergenza Covid-19 e sarà necessario registrarsi a questo link: http://europa.basilicata.it/feasr/misura-6-1-bando-2021-incontri-territoriali