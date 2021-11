Meteo oggi, in Sardegna e Basilicata allerta arancione

Il maltempo non molla l’Italia, oggi allerta meteo arancione su Sardegna e Basilicata. Piogge e temporali sono attesi soprattutto sulla Sardegna, colpita ieri da violenti nubifragi, costati la vita ad un anziano. Nell’Isola la Protezione civile ha prorogato l’allerta maltempo con codice arancione per rischio idrogeologico su alcuni settori. A Cagliari, finita sott’acqua stamane in diversi quartieri, il sindaco Paolo Truzzu ha deciso la chiusura delle scuole: stesso provvedimento riguarderà gli istituti della Città metropolitana. L’amministrazione invita i cittadini a limitare al massimo gli spostamenti dalla propria abitazione.

Allerta arancione anche per la Basilicata. Allerta gialla su settori di Piemonte, Lombardia, Toscana, Lazio, Sicilia e sull’intero territorio di Puglia e Calabria, dove dal primo mattino di oggi, si prevedono precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, attività elettrica e locali forti raffiche di vento.