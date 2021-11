Eccellenza Lucana: Risultati e classifica, vince il Real Senise contro il Castelluccio per 1-0

Risultati 9^ giornata del campionato di Eccellenza Lucana. Vince il Real Senise contro il Castelluccio grazie alla rete di Tuzio nei primi minuti del primo tempo. Poche le azioni da segnalare per entrambe le formazioni, gara che si è giocata a centrocampo, pochi gli interventi dei due portieri. Tre punti importanti per i ragazzi di mister Logarzo che muovono la classifica del Real Senise. Vittoria del Policoro in trasferta contro la Vultur per 0-2 , ora la formazione jonica sale al terzo posto in classifica con -4 dalla vetta occupata dal Matera Grumentum che stravince contro il Real Tolve in trasferta 3-6 e si porta a 24 punti.

Ecco tutti i risultati:

REAL SENISE 1-0 CASTELLUCCIO VULTUR 0 – 2 POLICORO BRIENZA 0 – 4 MELFI MONTESCAGLIOSO 1 – 0 POMARICO LATRONICO 1 – 1 FERRANDINA ELETTRA MARCONIA 1 – 1 PATERNICUM REAL TOLVE 3 – 6 MATERA GRUMENTUM MOLITERNO 1 – 1 VELA

CLASSIFICA