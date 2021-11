Covid: Senise finalmente covid free

A darne comunicazione è stato l’Assessore alla Sanità del comune di Senise Dott. Francesco Marracchiello , che su Facebook ha postato la notizia:

“Amiche e amici, voglio condividere con tutti voi queste parole:

finalmente anche Senise è Covid Free.

Un ringraziamento particolare a tutti coloro che hanno rispettato le misure atte a contenere il propagarsi dell’infezione, vivendo dei momenti davvero difficili.

Famiglie in quarantena per giorni e giorni, -Continua Marrachiello- chiuse in casa insieme ai loro bambini, che hanno affrontato con dignità e coraggio ogni singolo momento.

Spero che tutto questo possa restare un lontano ricordo dal quale ripartire.

Ricostruiremo le nostre vite, cambiando abitudini ma consapevoli che ciascuno di noi potrà dare il proprio contributo alla vita pubblica”.