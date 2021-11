Reddito di cittadinanza, la stretta: si perde se si rifiuta un lavoro di tre mesi

È terminata dopo circa un’ora la riunione a Palazzo Chigi sulla manovra e il Reddito di cittadinanza. Alla riunione non ha partecipato il ministro dell’Economia Daniele Franco che è impegnato a Bruxelles.

Il decalage del Reddito di cittadinanza scatterà dopo il rifiuto di una offerta di lavoro congrua.

Il Comitato Scientifico per la valutazione del sussidio presieduto dalla sociologa Chiara Saraceno ha dato l’ok a due proposte di modifica.

La prima, e quella più importante, riguarda le ipotesi di perdita dei soldi. Che arriverà se i beneficiari non accettano un lavoro che dura anche solo tre mesi. La seconda offerta di lavoro “congrua” non dovrebbe quindi essere più soggetta a limiti.

Anche di distanza, visto che oggi il lavoro deve essere collocato a 250 chilometri dalla residenza del destinatario del sussidio. Ok anche al taglio di cinque euro ogni mese in caso di rigetto di offerta di impiego. La soglia massima del taglio rimane a 300 euro mensili.

La riduzione di 5 euro al mese non si applica alle famiglie i cui componenti sono inoccupabili o finché c’è un componente minore di tre anni o affetto da disabilità grave. Gli assegni che già oggi sono di un importo pari o inferiore a 300 euro al mese saranno toccati.

Il sussidio si sospende se il beneficiario inizia a lavorare, e poi riprende quando perde il posto. Le ragioni di decadenza crescono: una sarà la mancata presentazione al Centro per l’Impiego dopo una convocazione.

Poi c’è il problema dei nuclei di poveri che oggi non hanno accesso al sussidio, come evidenziato dal Rapporto Caritas. Che potrebbe essere superato soltanto aumentando in maniera consistente le risorse oppure modificando i parametri per rendere il reddito a misura familiare. Ma entrambe le operazioni sono molto costose.

Matteo Salvini ha proposto di tagliare gli sprechi del reddito di cittadinanza per destinare i fondi alla riduzione del costo dell’energia in bolletta. Su Facebook il leader del MoVimento 5 Stelle Giuseppe Conte gli ha idealmente risposto: «Alcune forze politiche “sparano” senza sosta sulle misure di sostegno per chi è in difficoltà. Con disprezzo, senza rispetto.

È la solita politica, che diventa forte sino a sfiorare l’arroganza con i fragili, ma si fa prudente con il resto del Paese, timorosa di perdere consenso. Per non parlare di quelle punte più spregiudicate, che si inchinano ai poteri forti e riducono la politica a comitati di affari».

Vengono rivisti i requisiti di età per l’anticipo pensionistico con Opzione donna. A quanto si apprende al termine della riunione di questa mattina a Palazzo Chigi, la norma della manovra dovrebbe essere modificata rispetto all’ipotesi iniziale e il criterio di età per accedere alla misura dovrebbe essere abbassato, come aveva già anticipato il ministro Andrea Orlando.

Nella ipotesi iniziale l’età per Opzione donna si alzava a 60 anni e invece dovrebbero essere confermati i parametri attuali di pensionamento anticipato con 58 anni di età per le lavoratrici dipendenti e 59 anni per le autonome.